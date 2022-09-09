19FortyFive испугалось, что РФ превратит ЗРК С-500 в убийцу американских F-35

Эксперт 19FortyFive Уэсли Калп испугался, что РФ превратит С-500 в убийцу американских F-35.

Комплексы С-500, по мнению Калпа, являются самыми современными и продвинутыми зенитно-ракетными системами РФ. Эксперт отметил, что ЗРК РФ представляют угрозу для передовых американских истребителей, такие как F-22 или F-35. Калп подчеркнул, что С-500 пока не имеет боевого опыта, однако уже сейчас понятно, что ЗРК обладает огромным потенциалом.

"Никто точно не представляет, насколько опасной будет система С-500 в бою с лучшими американскими истребителями-невидимками, такими как F-22 и F-35", — заявил эксперт.

Калп отметил, что информации о С-500 крайне мало. О российской новинке известно лишь то, что она обладает радиусом действия от 500 до 600 километров. По мнению эксперта, С-500 создан не для замены своего предшественника — ЗРК С-400. Новинка станет неким дополнением к уже существующим комплексам ПВО.

"В то время как российские С-500 остаются относительно неизвестной величиной, уже сейчас понятно, что "Прометей" будет играть ключевую роль в системе противовоздушной обороны России", — считает американский эксперт.