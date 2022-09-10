Киев, ЕК и Всемирный банк составили смету "на восстановление Украины"

Правительство Украины, Европейская комиссия и Всемирный банк подсчитали, что на восстановление страны после конфликта с Россией потребуется более $349 млрд.

Уточняется, что "быстрая оценка ущерба и потребностей (RDNA) предполагает, что окончательная стоимость проекта может увеличиться по мере затягивания конфликта".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС уже мобилизовал €10 млрд на финансирование, гуманитарную, чрезвычайную и военную помощь для Украины, и что еще €5 млрд финансирования "находятся в стадии разработки".

"ЕС будет идти на каждом шагу вместе с Украиной, чтобы восстановить демократическую, независимую и процветающую страну на ее пути в ЕС”, — заявила она.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уточнил, что для первого этапа быстрого восстановления Киеву необходимо $17 млрд, из которых $3,4 млрд понадобятся уже до конца года.

RDNA также предполагает, что Киеву потребуется не менее $105 млрд в течение следующих 36 месяцев "для удовлетворения неотложных потребностей":

восстановления систем образования и здравоохранения и инфраструктуры,

подготовки к предстоящей зиме путем восстановления отопления и энергоснабжения домов,

поддержки сельского хозяйства,

ремонта жизненно важных транспортных путей.

Напомним, в прошлом месяце агентство Bloomberg сообщило, что Украина просит у иностранных доноров сотни миллиардов долларов на усилия по восстановлению, предполагая, что ЕС оплатит основную часть пакета помощи и предоставит Киеву более $500 млрд на эти цели.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил на конференции НАТО в Мадриде в июне, что у Киева "многомиллиардный дефицит” и ему требуется $5 млрд в месяц на оборону.