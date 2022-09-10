Правительство Украины, Европейская комиссия и Всемирный банк подсчитали, что на восстановление страны после конфликта с Россией потребуется более $349 млрд.
Уточняется, что "быстрая оценка ущерба и потребностей (RDNA) предполагает, что окончательная стоимость проекта может увеличиться по мере затягивания конфликта".
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС уже мобилизовал €10 млрд на финансирование, гуманитарную, чрезвычайную и военную помощь для Украины, и что еще €5 млрд финансирования "находятся в стадии разработки".
"ЕС будет идти на каждом шагу вместе с Украиной, чтобы восстановить демократическую, независимую и процветающую страну на ее пути в ЕС”, — заявила она.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уточнил, что для первого этапа быстрого восстановления Киеву необходимо $17 млрд, из которых $3,4 млрд понадобятся уже до конца года.
RDNA также предполагает, что Киеву потребуется не менее $105 млрд в течение следующих 36 месяцев "для удовлетворения неотложных потребностей":
Напомним, в прошлом месяце агентство Bloomberg сообщило, что Украина просит у иностранных доноров сотни миллиардов долларов на усилия по восстановлению, предполагая, что ЕС оплатит основную часть пакета помощи и предоставит Киеву более $500 млрд на эти цели.
Президент Украины Владимир Зеленский также заявил на конференции НАТО в Мадриде в июне, что у Киева "многомиллиардный дефицит” и ему требуется $5 млрд в месяц на оборону.
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