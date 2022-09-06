В Офисе Зеленского занялись вопросом легализации порно и однополых браков

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился пересмотреть закон о легализации порнографии и эротики. Так он отреагировал на соответствующую петицию, собравшую необходимые для рассмотрения вопроса властями 25 тысяч подписей.

Комментируя инициативу, Зеленский объявил, что поручил премьер-министру Денису Шмыгалю "обработать вопрос, поднятый в электронной петиции … и проинформировать ее автора о результатах рассмотрения”.

Зеленский отметил, что национальная конституция предоставляет гражданам Украины право на свободу мысли, слова и выражения. Однако это положение ограничено, среди прочего, законом о защите общественной морали, который запрещает производство и распространение откровенных материалов.

Аргументы за

Автор петиции Тарас Сыромский сказал, что украинское законодательство в этой области имеет много пробелов, которые "дают простор для его толкования”, особенно в отношении того, как на самом деле определяется эротизм.

"Законодательство плохо объясняет, где эротизм в искусстве, а где эротизм в порно”, — написал он, добавив, что "запрет порно может способствовать коррупции, тогда как его легализация представляет "идеальную возможность принести деньги в украинский бюджет”.

К слову, несколькими днями раньше Зеленский уже поручил Шмыгалю — тоже после получения петиции — рассмотреть вопрос о легализации однополых браков. Но тогда президент Незалежной отметил, что конституционные положения о браке в настоящее время не могут быть изменены из-за военного положения, объявленного 24 февраля.