На границе Литвы с Белоруссией образовалась пробка из грузовых автомобилей. На дороге простаивают более 600 фур.
На одном из переходов в Калининградскую область РФ не могут двинуться дальше более 100 машин. Очереди зафиксированы на всех четырех контрольно-пропускных пунктах на белорусском направлении.
Министерство коммуникаций и транспорта Литвы уверены, что пересечь границу фурам удастся не раньше, чем через 31 час.
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