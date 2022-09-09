На границе Литвы с Белоруссией образовалась огромная очередь из фур

На границе Литвы с Белоруссией образовалась пробка из грузовых автомобилей. На дороге простаивают более 600 фур.

На одном из переходов в Калининградскую область РФ не могут двинуться дальше более 100 машин. Очереди зафиксированы на всех четырех контрольно-пропускных пунктах на белорусском направлении.

Министерство коммуникаций и транспорта Литвы уверены, что пересечь границу фурам удастся не раньше, чем через 31 час.