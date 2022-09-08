Окружение Светланы Тихановской, называющей себя президентом Белоруссии, в Вильнюсе утвердило "военную доктрину Республики Беларусь". В числе первоочередных задач — вывод войск РФ из Белоруссии и с территории Украины. Об этом пишет портал EADaily.
Отмечается, что приближённые Тихановской даже пообещали от имени Белоруссии оказать помощь Киеву, путём отправки боевиков, а также лоббирования на международном уровне военно-технической помощи и дополнительных поставок военной техники.
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Продолжается военное противостояние за Балаклею.