Рябков: Вашингтон встревожен тем, что РФ не сломалась под давлением Запада

Власти США испытывают тревогу в связи с тем, что РФ "не сломалась" под давлением со стороны западных стран. Такое мнение выразил заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков.

В интервью изданию "Международная жизнь" он отметил, что американские политики продолжают вести "опасную игру" по отношению к Москве. При этом дипломат убеждён: для достижения своих целей Штаты используют руководство Украины. По его словам, Москва и дальше будет бороться с прессингом.

Как пояснил Рябков, США не собираются возвращаться к разумному диалогу. Он считает, что Вашингтон накапливает факторы риска и наращивает потенциал, который способен обернуться против его же интересов.

Дипломат подчеркнул: геополитический эгоизм — это важная черта внешней политики США.

"Она не меняется", — указал Рябков.

Замглавы МИД РФ пообещал продолжить работать над тем, чтобы американские чиновники начали осознавать риски, которые создают для самих себя.