Власти США испытывают тревогу в связи с тем, что РФ "не сломалась" под давлением со стороны западных стран. Такое мнение выразил заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков.
В интервью изданию "Международная жизнь" он отметил, что американские политики продолжают вести "опасную игру" по отношению к Москве. При этом дипломат убеждён: для достижения своих целей Штаты используют руководство Украины. По его словам, Москва и дальше будет бороться с прессингом.
Как пояснил Рябков, США не собираются возвращаться к разумному диалогу. Он считает, что Вашингтон накапливает факторы риска и наращивает потенциал, который способен обернуться против его же интересов.
Дипломат подчеркнул: геополитический эгоизм — это важная черта внешней политики США.
"Она не меняется", — указал Рябков.
Замглавы МИД РФ пообещал продолжить работать над тем, чтобы американские чиновники начали осознавать риски, которые создают для самих себя.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Захват бойцами ВСУ села Высокополье в Херсонской области "ничего не даст". Оно переходило из рук в руки с марта.