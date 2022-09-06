Лавровский: санкции Запада не повлияют на способность РФ добывать нефть и газ

Прогноз Запада о "глубокой рецессии" в РФ — это лишь раздумья, которые не соответствуют действительности. Такое мнение выразил экономист Игорь Лавровский, комментируя в интервью Pravda.Ru доклад о влиянии западных санкций на экономику России.

Эксперт назвал заявления о рецессии "глупостью". По мнению специалиста, Запад опубликовал "абсолютно бредовый прогноз", основанный на желаниях, а не на реальном положении дел.

"Люди, которые составляли доклад, имеют в виду, что санкции повлияют на способность России добывать нефть и газ. Но это абсолютно ничего общего не имеет с действительностью. Российские технологии давно уже мало чем отличаются от западных. И запасов у нас достаточно. Поэтому такого рода прогнозы нужно рассматривать исключительно как гороскоп: выбирайте любой, который нравится, и на стенку его приколите", — сказал Лавровский.

Как пояснил экономист, отказ Европы от российских нефти и газа точно не ударит по способности Москвы обеспечивать собственный рынок.

Ранее на сайте агентства Bloomberg обнародовали доклад для правительства РФ, где сказано, что страна столкнётся с "глубокой рецессией", ведь влияние западных санкций будет усиливаться. При этом в прогнозе подчёркивается: Россия уже сегодня переживает "блокаду", которая затронула "практически все виды транспортировок".