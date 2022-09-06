Стремоусов: конституция Украины больше не распространяется на Херсонскую область

Херсонская область больше не живёт по украинским законам и конституции. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, Киев продолжает угрожать мирным жителям Херсонской области уголовным преследованием. Стремоусов посоветовал им игнорировать такие высказывания руководства Украины.

"Херсонская область к Украине никакого отношения уже не имеет", — подчеркнул представитель ВГА в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что регион был освобождён российской армией, после чего на его территории создали военно-гражданскую администрацию, опирающуюся во время принятия решений на законодательную систему России. Именно поэтому гражданское население Херсонской области не должно опасаться участия в референдуме по вхождению в состав РФ, указал Стремоусов.

По его мнению, Киев не готов к конструктивному диалогу, так как стремится лишь к террористическим обстрелам, в том числе из оружия США.