В Донецкой Народной Республике выпустили на свободу четырёх граждан, осуждённых Киевом за "сепаратизм". Руководство Украины заподозрило этих людей в связях с РФ и ДНР.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы ДНР, дела рассматривали в течение нескольких месяцев, а подозреваемые в это время оставались в тюрьме на территории Мариуполя.
По информации агентства, одного из освобождённых пытались наказать за измену родине и участие в преступной группировке. При этом мужчина отрицает связи с Россией. Он поделился, что переписывался с "кем-то из РФ", когда помогал человеку с ограниченными возможностями здоровья в населённом пункте Курахово.
"Думал, остаток своих дней проведу в тюрьме", — отметил собеседник агентства.
Мужчина поблагодарил представителей Донецкой Народной Республики за то, что они внимательно рассмотрели дело и освободили его из тюрьмы.
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