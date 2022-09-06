Власти ДНР освободили первых четырёх осуждённых Киевом за связи с Россией

В Донецкой Народной Республике выпустили на свободу четырёх граждан, осуждённых Киевом за "сепаратизм". Руководство Украины заподозрило этих людей в связях с РФ и ДНР.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы ДНР, дела рассматривали в течение нескольких месяцев, а подозреваемые в это время оставались в тюрьме на территории Мариуполя.

По информации агентства, одного из освобождённых пытались наказать за измену родине и участие в преступной группировке. При этом мужчина отрицает связи с Россией. Он поделился, что переписывался с "кем-то из РФ", когда помогал человеку с ограниченными возможностями здоровья в населённом пункте Курахово.

"Думал, остаток своих дней проведу в тюрьме", — отметил собеседник агентства.

Мужчина поблагодарил представителей Донецкой Народной Республики за то, что они внимательно рассмотрели дело и освободили его из тюрьмы.