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Sohu: Москва ежемесячно зарабатывает миллиард долларов на лжи Вашингтона

Мир

Авторы китайского издания Sohu заявляют, что Москва ежемесячно зарабатывает миллиард долларов на лжи Вашингтона.

Sohu: Москва ежемесячно зарабатывает миллиард долларов на лжи Вашингтона

Специальная военная операция (СВО) РФ на Украине длится уже более шести месяцев. Страны НАТО разрывают торговые отношения с Россией и вводят антироссийские санкции. Своими действиями ЕС пытался нанести вред экономике РФ, однако сделал только себе хуже.

Пока Европа погрязла в энергетическом кризисе, США продолжают сотрудничество с Россией, пишут авторы Sohu.

"Спустя шесть месяцев после начала украинского конфликта Штаты всё ещё покупают российские товары. Делают это даже подрядчики федерального правительства", — говорится в статье.

По мнению китайских журналистов, США удалось обманом заставить Европу ввести антироссийские санкции. По их словам, если бы Штаты не создавали видимость жёсткой борьбы с РФ, то и ЕС не пострадал бы из-за кризиса.

"Европа рвётся вперёд в экономической войне, а США тайно крадутся в темноте. Можно согласиться, что навыки лжи у США первоклассные", — заявили китайские аналитики.

Авторы статьи пришли к выводу, что Штаты сумели перехитрить своих европейских партнёров и сохранить торговые отношения с Москвой. Своим обманом Вашингтон приносит РФ ежемесячную прибыть за счёт экспорта товаров на миллиарды долларов.

"США шесть месяцев назад назвали РФ "нарушителем” и ввели ограничения на различные российские товары, утверждая, что это "причиняет боль” Путину. Но на самом деле Байден перескочил через собственные правила. Он покупает российские товары каждый месяц, при этом среднемесячный объем торговли составляет $1 млрд", — пишут авторы Sohu.

Китайские аналитики обращают внимание на то, что Вашингтон не может прекратить сотрудничество с Москвой, потому что в противном случае начнётся рост рекордной инфляции, а американские компании будут закрываться.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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