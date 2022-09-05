Постпред МО: попытки переложить ответственность за энергокризис на РФ неуместны

Попытка Запада и Европы переложить ответственность за мировой энергетический кризис на Россию неуместна, заявил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Совершенно неуместно пытаться обосновать соответствующие политически (не коммерчески) мотивированные решения, ставя под сомнение надёжность России как поставщика", — пояснил Ульянов.

Дипломат подчеркнул, что Москва в любых условиях настаивает на развитие здоровых экономическо-торговых отношений.