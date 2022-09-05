Попытка Запада и Европы переложить ответственность за мировой энергетический кризис на Россию неуместна, заявил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Совершенно неуместно пытаться обосновать соответствующие политически (не коммерчески) мотивированные решения, ставя под сомнение надёжность России как поставщика", — пояснил Ульянов.
Дипломат подчеркнул, что Москва в любых условиях настаивает на развитие здоровых экономическо-торговых отношений.
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