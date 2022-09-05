Бойцы ДНР из батальона "Спарта" уничтожают украинских боевиков у аэропорта ДНР

Бойцы ДНР из батальона "Спарта" уничтожают украинских боевиков у Донецкого аэропорта.

Бойцы батальона "Спарта" бьют по украинским формированиям в районе Донецкого аэропорта. Корреспонденты "Русской Весны" публикуют видео, на котором военные ДНР сбрасывают взрывные устройства прямо на головы украинских боевиков.

Также на кадрах видно, как военный ВСУ бросает своих раненых товарищей и убегает. Авторы издания утверждают, что противник несёт потери.