Bloomberg: Россия обрушила курс евро благодаря газовому манёвру

Впервые за 20 лет курс евро упал до критической отметки, заявили американские аналитики. По их мнению, случилось это из-за газового манёвра России перед предстоящей зимой.

Топливный кризис в европейских странах нарастает, что существенно влияет на курс валюты.

"Фьючерсы на евро и европейские фондовые индексы упали после того, как Россия усугубила энергетический кризис на континенте, перекрыв ключевые газовые краны, сигнализируя о долгой холодной зиме для бизнеса и домохозяйств", — заявили аналитики Bloomberg.

Кроме того, резкий обвал курса евро последовал после объявления "Газпрома" о приостановке "Северного потока-1". Показатель валюты упал на 0,7 процента до 98,80 центов.