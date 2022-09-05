Global Times: большое число британцев этой зимой замёрзнет насмерть

Значительное число британцев этой зимой, вероятно, замёрзнет насмерть из-за энергетического кризиса в стране, а избрание на пост премьер-министра Великобритании главы МИД Лиз Трасс грозит рецессией, заявили китайские аналитики.

По мнению аналитиков, если Трасс выиграет выборы, ей предстоит решить огромное количество задач внутри страны, тогда как она ориентируется на внешнюю политику и винит во всём Китай и Россию.

"Трасс, в частности, почти на протяжении всей предвыборной кампании разыгрывала угрозу Китая и России, всячески рекламируя увеличение оборонного бюджета и даже заявляя, что нажатие ядерной кнопки является "важной обязанностью премьер-министра", — говорится в аналитической статье Global Times. — Очевидно, что Великобритания находится в "опасной критической точке" с кучей проблем, которые предстоит решить новому премьер-министру".

Аналитики подчеркнули, что уже сегодня, 5 сентября, будут объявлены результаты выборов руководства Консервативной партии Великобритании.