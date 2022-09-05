Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
NYT: боевики ВСУ наладили бартерный обмен оружием среди подразделений
Хоккеиста "Салавата Юлаева" приговорили к пяти годам условно за дачу взятки
Nikkei: глобальный ущерб от засухи 2022 года достиг $13,2 млрд
Бородай: враг формирует и тренирует в Европе всё новые и новые бригады
Рогов: миссия МАГАТЭ покинет Запорожскую АЭС 6 сентября
Подразделение "Эспаньола": футбольные фанаты денацифицируют Украину
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл Нику Кирьосу и выбыл из US Open
"Почта России" начнёт доставлять алкоголь с апреля 2023 года
В Донбассе 1-я Славянская бригада уничтожает укрепрайоны ВСУ

Global Times: большое число британцев этой зимой замёрзнет насмерть

Мир

Значительное число британцев этой зимой, вероятно, замёрзнет насмерть из-за энергетического кризиса в стране, а избрание на пост премьер-министра Великобритании главы МИД Лиз Трасс грозит рецессией, заявили китайские аналитики.

Global Times: большое число британцев этой зимой замёрзнет насмерть

По мнению аналитиков, если Трасс выиграет выборы, ей предстоит решить огромное количество задач внутри страны, тогда как она ориентируется на внешнюю политику и винит во всём Китай и Россию.

"Трасс, в частности, почти на протяжении всей предвыборной кампании разыгрывала угрозу Китая и России, всячески рекламируя увеличение оборонного бюджета и даже заявляя, что нажатие ядерной кнопки является "важной обязанностью премьер-министра", — говорится в аналитической статье Global Times. — Очевидно, что Великобритания находится в "опасной критической точке" с кучей проблем, которые предстоит решить новому премьер-министру".

Аналитики подчеркнули, что уже сегодня, 5 сентября, будут объявлены результаты выборов руководства Консервативной партии Великобритании. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Группа военных ЛДНР попала в плен к ВСУ в Херсонской области

Бойцы народных республик подвергались избиениям со стороны противника.

Группа военных ЛДНР попала в плен к ВСУ в Херсонской области
Военные 35-й бригады морской пехоты ВСУ заявили, что их просто истребляют
Силовые структуры
Военные 35-й бригады морской пехоты ВСУ заявили, что их просто истребляют
Силовые структуры
Между Николаевом и Херсоном ВСУ в бой бросили большие силы
Мир. Новости мира
Неожиданная правда об украинском зерне: оно – продукт гигантов ГМО-агробизнеса США
Любовь Степушова Дело не в России: в Праге обругали и прогнали с митинга премьера Фиалу Любовь Степушова Сергей Лебедев Почтовая марка поссорила Киев и Москву и довела до войны Боливию и Парагвай Сергей Лебедев Анастасия Жукова Роскосмос готовит перевалочный пункт для миссий к Луне Анастасия Жукова
Силовые структуры
Генштаб ВСУ: ВС РФ применили устаревшие ракеты для ЗРК С-300 на Украине
Общество
Веселовский: Спецоперация может пойти в совершенно неожиданном ключе
С 1 октября ФРГ задействует армию для борьбы с беспорядками на улицах
Мир. Новости мира
С 1 октября ФРГ задействует армию для борьбы с беспорядками на улицах
Последние материалы
"Почта России" начнёт доставлять алкоголь с апреля 2023 года
В Донбассе 1-я Славянская бригада уничтожает укрепрайоны ВСУ
Newsweek: Байден продаёт Америку Ирану, что грозит ядерной катастрофой
Ипотечники стали главными кредитными должниками в России
"Печат": Запад готовит Зеленскому участь Порошенко
Редактор TAC Род Дреер: США развяжут Третью мировую войну на Украине
В Госдуме предложили сохранять и регулировать нормы украинского языка в РФ
Семьи участников СВО могут получить именные сертификаты на туристический кешбэк
"Феррари", "Ламборджини" и "Порше": от авто до телефона, очков и ноутбуков
Berliner Zeitung: президента Зеленского обвинили во лжи на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников