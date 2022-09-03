Власти немецких федеральных земель рапортуют, что в стране заканчиваются возможности принимать украинских беженцев.
Ранее о засилье мигрантов с Украины сообщали британские СМИ. Без новых субсидий от правительства 50 тысяч украинских беженцев в Великобритании уже к 2023 году могут стать бездомными.
Теперь мораторий на прием переселенцев из Незалежной вынуждены вводить муниципалитеты в ФРГ. Это было сделано уже в 12 из 16 федеральных земель.
"У нас уже больше беженцев, чем во время миграционного кризиса 2015 года", — сообщил министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречманн изданию RND.
По данным МВД Германии, за последние полгода в страну въехало более 980 тысяч украинцев, и сейчас мигранты продолжают прибывать в среднем по 875 человек в день.
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