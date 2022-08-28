The Guardian: 50 тысяч украинских беженцев в Британии скоро станут бездомными

Угроза остаться без крова грозит десяткам тысяч украинских беженцев в Великобритании. Полугодовая программа помощи мигрантам заканчивается через месяц.

Британцев всё меньше заботит комфорт беженцев с Украины. Они предпочитают думать, как пережить грядущую зиму в условиях невиданных цен на энергоносители.

К тому же правительство страны не торопится объявлять о продлении программы "Дома для Украины", в рамках которой украинским переселенцам предоставлялось жильё. Власти предпочитают экономить деньги, чтобы компенсировать последствия надвигающегося кризиса.

"Шокирующие" 50 тысяч украинских беженцев в Великобритании могут остаться без крова", — пишет издание The Guardian.

Организации, которые ранее занимались размещением мигрантов, предупреждают, что бездействие Лондона в этой ситуации приведёт к "катастрофическому росту числа бездомных".