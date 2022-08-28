Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Арестович озвучил "миф" о боевых действиях зимой: Выгодно России и невыгодно нам
Джонсон: счета за электричество в Британии будут ошеломляющими
Разведка Украины сообщила о переброске в Донбасс 3-го корпуса ВС РФ
Зенитчики ВС РФ сбили половину ракет из HIMARS, выпущенных по Изюму
Ольков: ВСУ на Донбассе несут огромные потери, а танковые и артдуэли проиграны
Конгресс обвинил Байдена в величайшем провале США и потребовал импичмента
Онуфриенко: РФ придётся увеличить группировку войск для взятия крупных городов
Марочко: силы ЛНР за сутки уничтожили 45 украинских боевиков, три БТР и ДОТ
КНР привела в боеготовность вооружённые силы в ответ на проход эсминцев США

The Guardian: 50 тысяч украинских беженцев в Британии скоро станут бездомными

Мир

Угроза остаться без крова грозит десяткам тысяч украинских беженцев в Великобритании. Полугодовая программа помощи мигрантам заканчивается через месяц.

The Guardian: 50 тысяч украинских беженцев в Британии скоро станут бездомными

Британцев всё меньше заботит комфорт беженцев с Украины. Они предпочитают думать, как пережить грядущую зиму в условиях невиданных цен на энергоносители.

К тому же правительство страны не торопится объявлять о продлении программы "Дома для Украины", в рамках которой украинским переселенцам предоставлялось жильё. Власти предпочитают экономить деньги, чтобы компенсировать последствия надвигающегося кризиса.

"Шокирующие" 50 тысяч украинских беженцев в Великобритании могут остаться без крова", — пишет издание The Guardian.

Организации, которые ранее занимались размещением мигрантов, предупреждают, что бездействие Лондона в этой ситуации приведёт к "катастрофическому росту числа бездомных".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
WarGonzo: польская ЧВК атаковала опорный пункт войск РФ в Красном Лимане

Бойцы польской ЧВК ночью атаковали опорный пункт в Красном Лимане, но были отброшены и понесли потери.

WarGonzo: польская ЧВК атаковала опорный пункт войск РФ в Красном Лимане
Военкор Руденко: бойцы ВСУ расстреляли наёмника из США при бегстве с позиций
Силовые структуры
Военкор Руденко: бойцы ВСУ расстреляли наёмника из США при бегстве с позиций
Силовые структуры
Хазин: спецоперация на Украине не стала быстрой из-за предательства
Силовые структуры
Кадыров показал кадры с пленными украинцами: "Их бросают на убой"
Рустем Сафронов Асиф Джангиров: развал СССР помог азербайджанцам приобрести национальную самоидентичность Рустем Сафронов Андрей Николаев Киев продолжает отрицать наличие украинских мин в Чёрном море Андрей Николаев Анастасия Жукова Россия уходит с МКС, чтобы самостоятельно исследовать дальний космос Анастасия Жукова
Экономика и бизнес
Sohu: появление нефти из РФ в Нью-Йорке стало пощечиной для США
Силовые структуры
В Харькове уничтожен штаб теробороны с офицерами ВСУ
Венгры назвали планы Трасс на Россию катастрофой — "Ракеты полетят к тебе, Лиз"
Мир. Новости мира
Венгры назвали планы Трасс на Россию катастрофой — "Ракеты полетят к тебе, Лиз"
Последние материалы
The Guardian: 50 тысяч украинских беженцев в Британии скоро станут бездомными
Арестович озвучил "миф" о боевых действиях зимой: Выгодно России и невыгодно нам
Джонсон: счета за электричество в Британии будут ошеломляющими
Смольный саботирует создание петербургских добровольческих батальонов
Разведка Украины сообщила о переброске в Донбасс 3-го корпуса ВС РФ
Зенитчики ВС РФ сбили половину ракет из HIMARS, выпущенных по Изюму
Ольков: ВСУ на Донбассе несут огромные потери, а танковые и артдуэли проиграны
Конгресс обвинил Байдена в величайшем провале США и потребовал импичмента
Онуфриенко: РФ придётся увеличить группировку войск для взятия крупных городов
Марочко: силы ЛНР за сутки уничтожили 45 украинских боевиков, три БТР и ДОТ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников