Угроза остаться без крова грозит десяткам тысяч украинских беженцев в Великобритании. Полугодовая программа помощи мигрантам заканчивается через месяц.
Британцев всё меньше заботит комфорт беженцев с Украины. Они предпочитают думать, как пережить грядущую зиму в условиях невиданных цен на энергоносители.
К тому же правительство страны не торопится объявлять о продлении программы "Дома для Украины", в рамках которой украинским переселенцам предоставлялось жильё. Власти предпочитают экономить деньги, чтобы компенсировать последствия надвигающегося кризиса.
"Шокирующие" 50 тысяч украинских беженцев в Великобритании могут остаться без крова", — пишет издание The Guardian.
Организации, которые ранее занимались размещением мигрантов, предупреждают, что бездействие Лондона в этой ситуации приведёт к "катастрофическому росту числа бездомных".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Бойцы польской ЧВК ночью атаковали опорный пункт в Красном Лимане, но были отброшены и понесли потери.