Украинские беженцы в Британии видят, что местные жители к ним охладели и стали больше переживать по поводу будущей зимы, пишут английские СМИ.
Всё чаще жители европейских городов выражают своё недовольство мигрантами с Украины: на них тратятся большие деньги из муниципальных бюджетов, и происходит это на фоне невиданной инфляции в Евросоюзе. Дело дошло до того, что Google пообещал удалять все негативные новости об украинских беженцах, чтобы не накалять ситуацию.
"Устала ли Великобритания от Украины?" — с таким заголовком 28 августа вышла британская воскресная газета The Sunday Times.
Журналисты издания поговорили с рядовыми англичанами, и те признались, что сочувствуют Украине, но приходят в настоящий "ужас от цен на газ".
"Я действительно думаю, что мы немного виноваты в чрезмерном прославлении украинцев", — рассказала корреспондентам 59-летняя британка.
Она добавила, что переживает за будущее своих детей, а потому желает, чтобы украинский кризис быстрее закончился любой ценой.
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