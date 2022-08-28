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The Sunday Times: британцам пора думать о своих детях, а не помогать украинцам

Мир

Украинские беженцы в Британии видят, что местные жители к ним охладели и стали больше переживать по поводу будущей зимы, пишут английские СМИ.

The Sunday Times: британцам пора думать о своих детях, а не помогать украинцам

Всё чаще жители европейских городов выражают своё недовольство мигрантами с Украины: на них тратятся большие деньги из муниципальных бюджетов, и происходит это на фоне невиданной инфляции в Евросоюзе. Дело дошло до того, что Google пообещал удалять все негативные новости об украинских беженцах, чтобы не накалять ситуацию.

"Устала ли Великобритания от Украины?" — с таким заголовком 28 августа вышла британская воскресная газета The Sunday Times.

Журналисты издания поговорили с рядовыми англичанами, и те признались, что сочувствуют Украине, но приходят в настоящий "ужас от цен на газ".

"Я действительно думаю, что мы немного виноваты в чрезмерном прославлении украинцев", — рассказала корреспондентам 59-летняя британка.

Она добавила, что переживает за будущее своих детей, а потому желает, чтобы украинский кризис быстрее закончился любой ценой.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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