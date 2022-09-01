Стратегия Польши по достижению энергетической независимости от РФ поначалу восхитила Европу, однако теперь стало очевидно, что Варшава оказалась в тупике, пишет Handelsblatt.
Строительство ряда инфраструктурных объектов должно было, по плану польских властей, помочь стране достичь поставленной цели. Однако, к примеру, сдача в эксплуатацию нового трубопровода в Данию Baltic Pipe, призванного обеспечить поляков теплом в зимний период, затянулась.
В публикации отмечается, что теперь из-за энергетической войны с РФ Польше, возможно, придётся обратиться за помощью к Германии. Таким образом, антироссийская политика Варшавы может угрожать ей настоящей катастрофой.
"Но, несмотря на наметившуюся в Польше катастрофу, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий продолжает критиковать энергетическую политику Берлина, утверждая, что "Северный поток" и "Северный поток-2" ведут к дестабилизации в Европе", — пишет источник.
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