Newsweek Polska: Бержинский заявил, что Польша попала в "спираль смерти"

Кризис в Польше неизбежен, так как вирус популизма разрушает социальную ткань, опустошает экономику и приводит политику к вырождению. Об этом заявил польский социолог, президент медиадома OMD Якуб Бержинский.

"Польша попала в "спираль смерти"", — указал он.

Эксперт прокомментировал политику правящей партии "Право и справедливость" и подчеркнул, что скоро деньги у страны закончатся. Социолог отметил, что в прошлом году из государственного бюджета было изъято около 270 млрд злотых, в этом году сумма может вырасти до 350 млрд. С 2016 года сумма денежных средств, выведенных из бюджета правительством, составила сумму в 1,5 трлн злотых.

"Это три годовых бюджета всей страны!" — заявил Бержинский в издании Newsweek Polska.