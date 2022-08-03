Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В "Булгаргазе" надеются на возобновление поставок топлива "Газпромом"
Пелоси прилетела в Южную Корею
Алёхин: в Харьковской области на РФ работают наводчики — неравнодушные граждане
Котенок назвал две версии гибели "Корсы": подрыв "Нивы" на мине или диверсия ВСУ
Финский МИД рекомендовал торговцам проверять паспорта у покупателей из России
Политолог Михеев: США на месте России применили бы ядерное оружие на Украине
Макаревич признался, что ему всё равно, что происходит с россиянами
Кепенис: власти "играют с судьбой Литвы", призывая первое лицо посетить Тайвань
Юшков: предложение Молдавии заменить газ ивами — профанация

Newsweek Polska: Бержинский заявил, что Польша попала в "спираль смерти"

Мир

Кризис в Польше неизбежен, так как вирус популизма разрушает социальную ткань, опустошает экономику и приводит политику к вырождению. Об этом заявил польский социолог, президент медиадома OMD Якуб Бержинский.

"Польша попала в "спираль смерти"", — указал он.

Эксперт прокомментировал политику правящей партии "Право и справедливость" и подчеркнул, что скоро деньги у страны закончатся. Социолог отметил, что в прошлом году из государственного бюджета было изъято около 270 млрд злотых, в этом году сумма может вырасти до 350 млрд. С 2016 года сумма денежных средств, выведенных из бюджета правительством, составила сумму в 1,5 трлн злотых.

"Это три годовых бюджета всей страны!" — заявил Бержинский в издании Newsweek Polska.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Экономика и бизнес
Германия начала перехватывать у Индии российский СПГ

Индийская компания Gail сокращает поставки газа в стране, поскольку не получает его с ямальских месторождений. Судя по всему, газ перехватывает Германия.

Германия начала перехватывать у Индии российский СПГ
Захар Прилепин: КНДР готова отправить в республики Донбасса до 100 тысяч бойцов
Мир. Новости мира
Захар Прилепин: КНДР готова отправить в республики Донбасса до 100 тысяч бойцов
Мир. Новости мира
MT: США готовятся к удару сверхзвуковым оружием Китая и России по городам
Общество
На странице ВК Медведева появился пост о Казахстане: "Искусственное государство"
Александр Артамонов Военный эксперт проанализировал поставки западного оружия на Украину Александр Артамонов Ярас Валюкенас Человеческое сообщество в депрессии. Как вновь закрыть врата ада? Ярас Валюкенас Александр Трубин Талибы* в Афганистане: с автоматом в руках мирной жизни не построишь Александр Трубин
Силовые структуры
В Киеве пообещали уничтожить Крымский мост и взять Крым с ходу
Мир. Новости мира
Сенатор Климов: Вашингтон опасается бегства Зеленского с политсцены
Военные эксперты: сражение за Херсон будет масштабным, жертв будет много
Силовые структуры
Военные эксперты: сражение за Херсон будет масштабным, жертв будет много
Последние материалы
Кепенис: власти "играют с судьбой Литвы", призывая первое лицо посетить Тайвань
Юшков: предложение Молдавии заменить газ ивами — профанация
Стилист раскритиковала пляжные образы жены Петросяна: "Каждый наряд старит"
В Дубне стали делать шлемы, перчатки и другие атрибуты виртуальной реальности
NI: российская ПВО прекратила "хвалебные оды" в честь Bayraktar
Военные РФ захватили под Херсоном легендарный украинский "кавуноносец"
Клишас опроверг информацию о введении ответственности за использование VPN
Депутат Милонов о визите Пелоси на Тайвань: "Китай ответит, значит, будет война"
Украина может мобилизовать ещё полмиллиона человек
Депутат ГД Попов об отрывке гей-порно на "России 1": В информационных целях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников