Скотт Риттер: ЦРУ снабжает Байдена неверными данными по Украине

Руководство США не предоставляет президенту страны Джозефу Байдену корректных данных о ситуации на Украине. Об этом рассказал бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

По его мнению, главная задача руководства ЦРУ — сделать так, чтобы президент был счастлив от получаемой им информации.

Риттер объяснил, что высшие руководители разведывательного управления заинтересованы в продвижении по служебной лестнице, и именно они оказывают давление на отвечающих за сбор информации и составление отчётов сотрудников, заставляя их искажать реальное положение дел.

Читать о том, что его политика ужасна и в корне неправильна, президент не хочет. Ему приятнее видеть, что если он предпримет определенные шаги, то достигнет нужных целей, заметил бывший разведчик.

Байден из-за докладов спецслужб вряд ли понимает, что его помощь Киеву изменить ситуацию кардинально не способна и приведет только к ненужному кровопролитию, предположил Риттер.