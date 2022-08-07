Трамп заявил, что из-за властей США возможна третья мировая война

Из-за некомпетентности нынешней администрации Белого дома вполне может начаться третья мировая война. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая на слёте своих сторонников в Техасе.

Вслед за украинскими событиями может вспыхнуть конфликт вокруг Тайваня, считает экс-лидер Америки. Он добавил, что третья мировая окажется намного хуже, чем предыдущие военные конфликты, поскольку у США имеются такие системы вооружения, которых ещё "никто никогда не видел".

Также Трамп не забыл сказать, что не допустил бы подобного развития событий, если бы президентом США оставался он.

Напомним, ранее Трамп не раз подвергал критике нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена, обвиняя его в политических, экономических и военных провалах.