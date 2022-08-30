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Рolitico: в смерти американского критика СВО Рапопорта увидели "российский след"

Мир

Иностранные аналитики увидели "российский след" в гибели американского критика Дэна Рапопорта, который выступал против спецоперации на Украине. По словам ранее работавшего в Москве финансиста Билла Браудера, кончина активиста "выглядит подозрительно".

Рolitico: в смерти американского критика СВО Рапопорта увидели "российский след"

Рапопорт выпал из окна своей квартиры в вашингтонском районе Вест-Энд на прошлой неделе. Полицейские заподозрили суицид, однако американские "эксперты" усомнились в подобном выводе.

"Всякий раз, когда кто-то, кто отрицательно относится к "путинскому режиму", подозрительно умирает", — цитирует американского финансиста Браудера Рolitico. — Он был известным критиком Путина на Западе и был эффективным критиком".

Издание уточняет, что Рапопорт вернулся в США в 2012 году, "сколотив состояние в Москве, но поссорившись с российским правительством".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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