Путин обвинил Запад в дискредитации нацполитики РФ

Президент России Владимир Путин подтвердил, Запад предпринимает усилия по дискредитации российской национальной политики.

На встрече с лидером страны глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов сказал:

"Мы видим, как наши оппоненты на Западе пытаются дискредитировать государственную национальную политику".

Путин ответил: "Они всегда пытаются это сделать".

В воскресенье, 28 августа глава государства подписал указ о социальных выплатах вынужденным переселенцам с территории Украины, ДНР и ЛНР. В частности, они будут каждый месяц получать пенсию в размере 10 тысяч рублей.