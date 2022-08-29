Президент России Владимир Путин подтвердил, Запад предпринимает усилия по дискредитации российской национальной политики.
На встрече с лидером страны глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов сказал:
"Мы видим, как наши оппоненты на Западе пытаются дискредитировать государственную национальную политику".
Путин ответил: "Они всегда пытаются это сделать".
В воскресенье, 28 августа глава государства подписал указ о социальных выплатах вынужденным переселенцам с территории Украины, ДНР и ЛНР. В частности, они будут каждый месяц получать пенсию в размере 10 тысяч рублей.
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Вашингтон не отрицает, что киевские власти сейчас применяют в отношении России разработанную ими диверсионную тактику, насчёт правомерности которой высказался бывший разведчик Рустем Клупов.