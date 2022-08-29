Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Жительницу Екатеринбурга обвинили в избиении подростка на детской площадке
Женщина забила своего сына скалкой в Волгоградской области
Левитас оценил возвращение Пугачёвой в Россию: "Тоже мне, всенародная любимица"
Малькевич заявил о масштабных потерях ВСУ в Херсоне
Робертс: американцы никогда не узнают, что Украина воевала на стороне Гитлера
США отказались от комментариев по факту "контрнаступления" ВСУ на Херсон
Ходарёнок: попытка удивить "контрнаступом" обернулась потерей трёх танковых рот
Политолог перечислил представленные в РФ "пацифистские" организации
Bulgarian Military: РФ разгадала хитрость Украины и уничтожила 60% РСЗО HIMARS

Трамп предложил срочно провести новые выборы президента США

Мир

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в ФБР "замяли" историю с ноутбуком Хантера Байдена перед выборами, поскольку если бы этого не произошло, то Джо Байден не смог бы занять президентское кресло в 2020 году. Трамп убеждён, что это является колоссальным обманом и незаконным вмешательством в выборы.

"Решение — объявить настоящего победителя, или как минимум — объявить выборы 2020 года необратимо скомпрометированными и провести новые выборы!" — написал он в своей социальной сети Truth Social.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
Reuters: украинская армия начала контрнаступление на Южном фронте

ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.

Reuters: украинская армия начала контрнаступление на Южном фронте
Клупов: Киев использует в РФ диверсионную методику американцев
Мир. Новости мира
Клупов: Киев использует в РФ диверсионную методику американцев
Силовые структуры
Кулага: российская армия прорвала фронт и приближается к Харькову
Силовые структуры
Экс-разведчик Риттер: Россия "грандиозно" ответит на провокации США на ЗАЭС
Сергей Лебедев Российские правительство убеждает предпенсионеров, что трудовой стаж — это сон Сергей Лебедев Любовь Степушова Столкнуть казахов и русских: в Казахстане ждут провокаций украинских националистов Любовь Степушова Рустем Сафронов Асиф Джангиров: развал СССР помог азербайджанцам приобрести национальную самоидентичность Рустем Сафронов
Силовые структуры
ISW: Кремль отправляет "корпус дедов" для сокрушения Украины
Силовые структуры
Хазин: Киев скрывает в ЗАЭС "неприятную тайну" НАТО
Шукшина нарисовала карикатуру на Кремль: Не Волочкова, долго выдержать не сможет
Общество
Шукшина нарисовала карикатуру на Кремль: Не Волочкова, долго выдержать не сможет
Последние материалы
Ходарёнок: попытка удивить "контрнаступом" обернулась потерей трёх танковых рот
Политолог перечислил представленные в РФ "пацифистские" организации
Bulgarian Military: РФ разгадала хитрость Украины и уничтожила 60% РСЗО HIMARS
Рожин: наступление украинской армии на Херсон затухает
The National Interest: Киев получил плохие новости из Казахстана
Рогов: "Запад поменял украинской обезьяне гранату на ядерную бомбу"
Минобороны РФ: в ходе наступления на юге ВСУ понесли большие потери
Диетолог Соломатина: россияне не могут отказаться от сладкого
WT: США идут к краху, остановить процесс нет воли
WSJ: манёвры России на нефтяном рынке поставили Запад в тупик
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников