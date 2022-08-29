Трамп предложил срочно провести новые выборы президента США

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в ФБР "замяли" историю с ноутбуком Хантера Байдена перед выборами, поскольку если бы этого не произошло, то Джо Байден не смог бы занять президентское кресло в 2020 году. Трамп убеждён, что это является колоссальным обманом и незаконным вмешательством в выборы.

"Решение — объявить настоящего победителя, или как минимум — объявить выборы 2020 года необратимо скомпрометированными и провести новые выборы!" — написал он в своей социальной сети Truth Social.