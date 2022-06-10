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American Thinker: самый близкий советник президента США Джо Байдена – его сын

Мир

Журналист американского издания Андреа Уидбург заявляет, что сын президента США Джо Байдена Хантер является "психически неуравновешенным" человеком. Однако это не мешает ему быть ближайшим советником главы Белого дома.

American Thinker: самый близкий советник президента США Джо Байдена – его сын

"Теперь понятно, почему США катятся в ад", — подчёркивает Уидбург в издании American Thinker.

Обозреватель отмечает, что помимо наркотической зависимости Байдена-младшего, Хантер отличается своими сексуальными предпочтениями. Уидбург утверждает, что сын президента США выкладывал в Сеть фильмы для взрослых со своим участием. Более того, ссылку на этот сайт он пересылал контакту, который записан в его телефоне как "Папа".

Также Хантер Байден соглал в заявке на приобретение оружия. Это квалифицируется как уголовное преступление, однако секретные службы прикрыли его. Кроме этого, в штате Делавер ведётся расследование по подозрению Байдена-младшего в налоговом мошенничестве и незаконном отмывании денег.

Джо Байден неоднократно называл своего сына "самым умным человеком". Австралийский обозреватель Миранда Девайн утверждает, что именно к Хантеру Байдену президент США регулярно обращается за советами.

"Он обсуждает нюансы украинской политики и другие вопросы государственной важности за обедом со своим отцом во время регулярных визитов домой в Делавэр или Кэмп-Дэвид. Один из его бывших друзей называет Хантера "ближайшим советником" отца", — пишет журналист в издании New York Post.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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