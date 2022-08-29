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FT: Лиз Трасс раздражает американских политиков прямолинейностью и максимализмом

Мир

Уже через неделю министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, раздражающая американских политиков своим поведением, может получить должность премьера. Об этом пишет Financial Times.

FT: Лиз Трасс раздражает американских политиков прямолинейностью и максимализмом

По информации издания, чиновникам из США не нравится прямолинейность и максимализм Трасс, а также её "чёрно-белый взгляд" на ситуацию в мире.

В статье подчёркивается: в сентябре прошлого года глава МИД Британии в ходе разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявила, что сомневается в необходимости "особых отношений" между Лондоном и Вашингтоном. Как пояснила Трасс, подтвердить уникальность этих связей довольно трудно.

Беседуя с Блинкеном, она назвала Канаду, Мексику и Японию "привлекательными партнёрами" в сфере торговли для Британии, уточняет FT.

"Эти переговоры отражают прямолинейный, агрессивный стиль Трасс с признаками чёрно-белого мышления", — сказано в материале.

В статье отмечается, что Белый дом опасается такого поведения Трасс на посту премьер-министра Британии.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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