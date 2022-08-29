FT: Лиз Трасс раздражает американских политиков прямолинейностью и максимализмом

Уже через неделю министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, раздражающая американских политиков своим поведением, может получить должность премьера. Об этом пишет Financial Times.

По информации издания, чиновникам из США не нравится прямолинейность и максимализм Трасс, а также её "чёрно-белый взгляд" на ситуацию в мире.

В статье подчёркивается: в сентябре прошлого года глава МИД Британии в ходе разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявила, что сомневается в необходимости "особых отношений" между Лондоном и Вашингтоном. Как пояснила Трасс, подтвердить уникальность этих связей довольно трудно.

Беседуя с Блинкеном, она назвала Канаду, Мексику и Японию "привлекательными партнёрами" в сфере торговли для Британии, уточняет FT.

"Эти переговоры отражают прямолинейный, агрессивный стиль Трасс с признаками чёрно-белого мышления", — сказано в материале.

В статье отмечается, что Белый дом опасается такого поведения Трасс на посту премьер-министра Британии.