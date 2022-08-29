Конгрессмен Маст: Байден своей политикой по Афганистану предал солдат США

Президент США Джо Байден жестоко предал американских солдат, которые были задействованы в боевых операциях на территории Афганистана. Такое мнение выразил член конгресса Брайан Маст.

Он рассказал в соцсетях, что 12 лет назад лишился ног в афганском Кандагаре. По его словам, в то время американские военнослужащие рассматривали этот город как последний оплот движения "Талибан"*.

"Год назад я наблюдал, как представители "Талибана"* шагают по этому месту с боевой техникой США", — поделился конгрессмен.

Маст назвал действия Байдена в Афганистане "катастрофическим отступлением". Он также добавил, что американский лидер своей политикой в отношении этой страны "жестоко предал" всех военных США.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.