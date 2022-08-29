Жан-Поль Гарро: Евросоюз столкнулся с новой волной нашествия мигрантов

Новая волна нашествия мигрантов наблюдается в европейских странах, сообщил парламентарий из Франции Жан-Поль Гарро, обращаясь к Еврокомиссии (ЕК).

По его словам, беженцы стали всё чаще незаконно пересекать границу ЕС. Гарро считает, что Евросоюз в этой ситуации должен нести ответственность за наплыв мигрантов, а также защищать собственные границы.