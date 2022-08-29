Новая волна нашествия мигрантов наблюдается в европейских странах, сообщил парламентарий из Франции Жан-Поль Гарро, обращаясь к Еврокомиссии (ЕК).
По его словам, беженцы стали всё чаще незаконно пересекать границу ЕС. Гарро считает, что Евросоюз в этой ситуации должен нести ответственность за наплыв мигрантов, а также защищать собственные границы.
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