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Власти Киева опровергли информацию о подготовке к обязательной эвакуации

Мир

Власти Киева опровергли информацию о подготовке к обязательной эвакуации из города. Об этом пока не идёт речи, заявил директор Департамента муниципальной безопасности украинской столицы Роман Ткачук.

По его словам, в каждом районе Киева действительно существуют эвакуационные комиссии, но они созданы давно, на случай различных чрезвычайных ситуаций — от наводнения до аварий на объектах критической инфраструктуры.

"И мы действительно периодически проводим обучение, проговариваем разные варианты, среди которых и обязательная эвакуация", — пояснил чиновник.

Он добавил, что имел в виду именно это, однако СМИ поняли его слова по своему и, в погоне за хайпом, решили напугать киевлян.

Отметим, сегодня утром в эфир украинского радио прорвались "Вести FM" и прозвучал гимн России.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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