В украинском эфире появилось радио "Вести FM" и прозвучал гимн России

Утром в субботу в украинском радиоэфире появилась российская радиостанция "Вести FM" и зазвучал гимн России. Об этом сообщил у себя в соцсетях журналист Александр Швец. Данное событие его сильно возмутило.

"Включаю сегодня ночью всегда находящийся под рукой приёмник и ушам своим не верю: идёт трансляция пропагандистской российской радиостанции "Вести FM"! Думаю, не может такого быть!" — эмоционально отреагировал журналист.

Его слова прокомментировала глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Украины Ольга Герасимюк.

"Такое бывает, когда они прорываются — а они над этим работают постоянно. В Украине над этим работают. В частности, и каждый из нас, граждан", — заявила она.

И посоветовала, если кто-то заметит подобное, писать не в соцсети, а в "соответствующие органы".

Герасимюк добавила также, что весь диапазон волн был просканирован, и российских радиостанций обнаружено не было.