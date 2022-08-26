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Koserwatizm.Pl: Польша может потерять "немецкие земли" из-за союза с Украиной

Мир

Союз Польши и Украины под контролем Великобритании может привести к тому, что Германия начнёт претендовать на часть польских земель, которые перешли под контроль Варшавы по итогам Второй мировой войны.

Koserwatizm.Pl: Польша может потерять "немецкие земли" из-за союза с Украиной

Киев и Варшава подписали ряд соглашений, призванных установить ещё более "тесное сотрудничество". Однако подобные манёвры не устраивают Берлин, который ранее держал экономическое положение Польши под контроле. Появление нового государства под кураторством Великобритании не входит в планы Германии.

"Как только Варшава объявит о создании Укрополины, польско-украинского союза под англосаксонским управлением — Германия поднимает вопрос о границах. Одна подпись под актом "союза" с Украиной, одно движение к англо-польско-украинскому Союзу — оторвут от Польши всё, что мы захватили в 1945 году, а, может, и больше", — считают в издании Koserwatizm.Pl.

 

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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