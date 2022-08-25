Австралиец продает Китаю "стратегически важные" острова

Австралиец Ян Гоури-Смит, владелец 21 кораллового атолла, уверяет, что они могут обеспечить опорные пункты для ВМС и ВВС Австралии. Однако правительство его страны не заинтересовано в покупке, поэтому он предложил их Китаю.

В интервью программе "Текущее дело" на канале 9 Now, бизнесмен рассказал, что цепочка принадлежащих ему островов представляет интерес для нацбезопасности обеих стран (Австралии и Китая) "в соответствии с Пактом о нераспространении ядерного оружия — соглашения о безопасности Соломоновых Островов с Китаем, подписанном несколько месяцев назад".

В июне прошлого года Гоури-Смит отправил письмо министру иностранных дел Австралии Пенни Вонг с предложением о продаже за 36 миллионов австралийских долларов (около $25 млн). Однако, не получив ответа, магнат заявил, что "озадачен" отсутствием интереса, и заявил, что его агенты в настоящее время ведут переговоры с китайскими покупателями.

Острова расположены между Папуа-Новой Гвинеей и Соломоновыми островами, недалеко от одного из основных морских путей Австралии, в дополнение к каналу Джомард и трем подводным интернет-кабелям, соединяющим материковую часть Австралии с остальным миром.

В настоящее время на небольшой цепи островов проживает 30 жителей, действует программа по сохранению черепах, финансируемая благотворительной организацией Гоури-Смит, и небольшой курорт.