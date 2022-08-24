Пентагон обеспокоен: США не могут угнаться за Россией и Китаем в космосе

Тесное стратегическое партнёрство между Россией и Китаем было основой отношений двух стран на протяжении десятилетий. И большую часть этого времени США пытаются "развести" партнёров. Но их усилия ещё больше сблизили державы.

Сегодня наибольшие опасения у Вашингтона вызывает сотрудничество Москвы и Пекина в космической отрасли. Пентагон обеспокоен тем, что США "могут не соответствовать объединённому финансированию и техническим возможностям” России и Китая.

"Космическое сотрудничество двух стран, в том числе в военной сфере, стало неразрывным с 2018 года и работает против интересов США, — сказал Кевин Полпетер, старший научный сотрудник Отдела исследований Китая аналитического центра CNA, выступая на панельной дискуссии о китайско-российском космическом сотрудничестве в Национальном университете обороны в Вашингтоне. — Я не думаю, что мы можем разделить Китай и Россию. Я просто не думаю, что это возможно”.

"Дружат против Вашингтона"

По словам Полпетера, главная скрепа сотрудничества двух стран в военно-космической сфере — в области противоракетной обороны, мониторинга космического мусора и спутниковой навигации — "сильное желание противостоять лидерству США".

Напомню, в 1989 году США ввели санкции против Китая, нацеленные на оборонную и космическую промышленность Пекина. Китай попросил у России передачи необходимых технологий, и к 1997 году две страны начали регулярное сотрудничество в космосе.

У нашей страны были открытия и разработки, но не хватало возможностей для их финансирования. Сотрудничество, таким образом, получилось взаимовыгодным.

Дальше — больше

После того, как США в одностороннем порядке вышли из ДРСМД в 2019 году, Владимир Путин заявил, что Россия поможет Китаю в создании системы раннего предупреждения о баллистических ракетах, подчеркнув, что Москва решила помочь Пекину в укреплении его стратегической безопасности в свете агрессивных действий Соединённых Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Похоже, именно тогда началась какая-то передача технологий, — предположил Полпетер. — Были совместные учения, включающие совместное планирование и координацию противовоздушной и противоракетной обороны”.

Даже на первый взгляд "безобидный" совместный российско-китайский мониторинг космического мусора, по словам Полпетера, "может иметь последствия для безопасности Соединённых Штатов”.

"Если у них есть система мониторинга космического мусора, то у них есть осведомленность о системах космического наблюдения, — сказал он. — Это помогает Китаю и России лучше контролировать передвижения США в космосе”.

Чего опасаются в Пентагоне

Космические силы США особенно обеспокоены тем, что "мало что известно о сотрудничестве двух стран в области спутниковой навигации”.

Полпетер признал, что, кроме того факта, что существуют совместимость и взаимодействие между российскими и китайскими аналогами навигационных систем GPS, ГЛОНАСС и BeiDou, больше ничего не известно о компоненте безопасности их сотрудничества.

Главная головная боль американских аэрокосмических спецов

Независимый геополитический и военный аналитик InfoBrics Драго Боснич, отмечает, что существующие соглашения указывают на тесное китайско-российское сотрудничество в области ракет-носителей, ракетных двигателей, космических самолётов, исследования Луны и дальнего космоса, дистанционного зондирования, электроники, космического мусора, спутниковой навигации и связи.

Не в силах помешать

Кевин Полпетер в своём выступлении признал:

космические силы США не могут остановить китайско-российское сотрудничество и как-либо помешать их развитию.

Не могут, но очень хотят. Именно поэтому государственный космический сектор США активно привлекает частные компании, самая известная из которых — SpaceX.

И Россия, и Китай, в свою очередь, реагируют на милитаризацию космоса США, наращивая собственные возможности, как по отдельности, так и совместно:

Китай начал развёртывать беспилотные космические самолёты,

Россия создаёт наземное лазерное оружие для противодействия космическим угрозам США, а также запускает свой собственный космический корабль для отслеживания космических активов США.

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