Западу становится всё сложнее оказывать помощь Украине. Об этом говорится в репортаже американского телеканала CNN.
В Киеве заявляют, что не менее 5 млрд долларов нужно выделять ежемесячно для поддержания приемлемого уровня жизни на Украине, однако ничего подобного нет, отметил журналист.
Он добавил, что выделяемые средства к тому же идут на военные нужды, а не на повышение уровня жизни, а эти расходы ещё и сложно контролировать.
Суровая зима, продовольственная инфляция и кризис в топливно-энергетической сфере могут сказаться на единстве позиции Запада в отношении Украины по оказанию военной помощи, считают официальные лица в США и Европе.
По мнению репортёра телеканала, выстоять Украине пока помогает поставляемое Западом оружие. Но чем дольше будут длиться боевые действия, тем меньше запасов оружия будет как на Украине, так и в странах, которые ей помогают, заключил американский журналист.
Ранее аналитик The Spectator назвал самым слабым звеном в украинском конфликте Запад. Он заявил, что Киев потерпит поражение, как только "партнёры" устанут поставлять ему оружие.
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Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.