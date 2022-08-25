CNN: чем дольше длится конфликт на Украине, тем меньше запасов оружия у ВСУ

Западу становится всё сложнее оказывать помощь Украине. Об этом говорится в репортаже американского телеканала CNN.

В Киеве заявляют, что не менее 5 млрд долларов нужно выделять ежемесячно для поддержания приемлемого уровня жизни на Украине, однако ничего подобного нет, отметил журналист.

Он добавил, что выделяемые средства к тому же идут на военные нужды, а не на повышение уровня жизни, а эти расходы ещё и сложно контролировать.

Суровая зима, продовольственная инфляция и кризис в топливно-энергетической сфере могут сказаться на единстве позиции Запада в отношении Украины по оказанию военной помощи, считают официальные лица в США и Европе.

По мнению репортёра телеканала, выстоять Украине пока помогает поставляемое Западом оружие. Но чем дольше будут длиться боевые действия, тем меньше запасов оружия будет как на Украине, так и в странах, которые ей помогают, заключил американский журналист.

Ранее аналитик The Spectator назвал самым слабым звеном в украинском конфликте Запад. Он заявил, что Киев потерпит поражение, как только "партнёры" устанут поставлять ему оружие.