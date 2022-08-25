Аналитик The Spectator: самое слабое звено в украинском конфликте — Запад

Самое слабое звено в ситуации вокруг Украины — это Запад, считает британский аналитик Марк Галеотти. Своё мнение он высказал в статье издания The Spectator.

"Тупик" на Украине не будет продолжаться вечно, написал эксперт. По его словам, из-за украинского конфликта началась политико-экономическая война между Западом и Россией.

Автор уверен, что Киев ждёт поражение сразу же, как только Запад устанет поставлять ему оружие.

"Было бы глупо считать Россию израсходованной силой. Президент России Владимир Путин явно надеется пережить способность Украины сопротивляться или готовность США и Европы поддержать её", — отметил обозреватель.

Самым слабым "игроком" в украинском конфликте Галеотти назвал Запад, который ведёт против Москвы провальную политику.

Автор статьи считает, что Путина никогда не заставят изменить своё мнение санкции, хотя они могут повлиять на его расчёты и ослабить армию. Однако вопрос лишь в том, сколько Запад может проявлять стратегическое терпение и готов ли он заплатить цену экономической войны, заключил эксперт.