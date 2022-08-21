Sohu: продажа Индии Ту-160 может изменить баланс сил в небе над Азией

Российский самолет Ту-160 способен изменить стратегический баланс в небе над Азией, если Индия купит у России этот бомбардировщик, сообщает издание Sohu.

По словам авторов, Индия хочет приобрести у РФ стратегический бомбардировщик Ту-160 "Белый лебедь". Если стороны договорятся, то самолёт изменит стратегический баланс в небе над Азией, поскольку Дели получит боевую машину, способную нанести удар по любому противнику вне зависимости от того, где он находится.

По данным издания, Ту-160 — супербомбардировщик с мощным двигателем, который может нести на борту 45-тонные ракеты и пролетать без дозаправки 10 тысяч километров.

"Можно сказать, что лишь один этот самолет способен обеспечить суверенность России", — отмечается в статье.

Авторы материала считают, что Россия может пойти на сделку с Индией, потому что находится под западными санкциями. Чтобы развивать экономику, Москва нуждается в притоке денежных средств. Один "Белый лебедь" стоит сотни миллионов долларов.

Индия отказывается покупать у США вооружения, отдавая предпочтение российскому. Таким образом Дели демонстрирует Москве свою поддержку, поэтому Россия может пойти навстречу партнёру и продать ему бомбардировщики, отмечают авторы.

Ранее бывший офицер американской армии Брент М. Иствуд заявил, что российские бомбардировщики Ту-160 "Белый лебедь" вызывают у ВВС США страх.