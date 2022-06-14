Экс-офицер американской армии: особенность Ту-160 "бросает в озноб" военных США

Страх у ВВС США вызывают российские бомбардировщики Ту-160 "Белый лебедь". Такое мнение высказал бывший офицер американской армии Брент М. Иствуд. Об этом пишет издание 19FortyFive, статью которого цитирует "ПолитРоссия".

У российских "Белых лебедей" есть одна особенность, которая "бросает военных США в озноб", считает военный.

Так, запас хода у Ту-160 12 тысяч километров, а это позволяет ему достаточно близко подлететь к территории США, чтобы запустить ракеты Х-55МС с ядерной боеголовкой. Кроме того, "Белый лебедь" может быть вооружён противокорабельными ракетами, которые способны отправить на дно огромный авианосец, заметил Иствуд.

Ранее военный обозреватель Алексей Леонков рассказал о том, что ВС РФ могут испытать на Украине боевой лазер "Задира".