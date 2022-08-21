L'Indépendant: украинцы вынуждены бежать из ЕС из-за нищеты

Украинцы, которые приехали в Испанию, массово возвращаются в Незалежную из-за проблем с работой и нищеты. Согласно информации, у беженцев не хватает денег даже на еду из-за экономических проблем в стране.

В Испанию приехали около 125 тысяч украинцев, но адаптация оказалась сложной задачей.

"Ведь по ту сторону Пиренеев многие украинские беженцы предпочитают возвращаться домой. Виной тому низкая заработная плата и стоимость жизни, которая, по их словам, слишком высока", — пишет L'Indépendant. — Они голодают. Администрация, похоже, не обращает внимания на тяжёлое положение этих семей беженцев"

По данным издания, большая часть украинцев вернулась на родину. Причиной стал банальный голод и неспособность оплачивать и зарабатывать даже на продукты первой необходимости.