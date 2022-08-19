Британцы раскритиковали Лондон за поборы в пользу украинских беженцев

Британцы остались не в восторге от идеи правительства страны увеличить пособия для граждан, которые приняли в своих домах украинских беженцев. Пользователи Сети заявили, что не собираются обеспечивать украинцев за счёт своих налогов.

Так, комментаторы заявили, что правительству стоило бы распределить обязанности по обеспечению беженцев на министров и других чиновников, а не разорять обычных граждан.

"Не министры… Мы, налогоплательщики, будем платить им!" — написал комментатор под соответствующей статьёй в The Daily Mail. "Хватит, этого достаточно. Если министры и депутаты хотят, чтобы весь мир пришёл сюда, пусть они, чёрт возьми, платят. Этой стране давно пора начать заботиться о своих", — поддержал ещё один пользователь.

Читатели призвали правительство обратить внимание, что рядовые британцы еле сводят концы с концами на фоне резкого подъёма цен на продукты и вещи первой необходимости.

"Многие наши граждане пытаются свести концы с концами, может ли правительство помочь им таким же образом?", — резюмировали комментаторы.

Ранее в правительстве страны сообщили, что намерены удвоить пособия в 350 фунтов стерлингов для граждан, которые приняли у себя украинцев.