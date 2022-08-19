По мнению военного эксперта Игоря Коротченко, вероятность прямого вмешательства американской армии в конфликт на Украине довольно мала. Он подчеркнул, что нахождение войск США на территории Незалежной и их участие в боевых действиях против российской армии приведёт к началу третьей мировой войны.
Также Коротченко отметил, что Европа не прекратит поддерживать Киев, несмотря на повышение стоимости электроэнергии и продовольствия.
"Украина — это проект антироссийский, поэтому вся необходимая военная помощь, за исключением прямого участия армии США, будет осуществляться в прежнем объёме", — пояснил он в беседе с "Известиями".
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