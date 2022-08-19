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Эксперт Васильев: США разжигают конфликт на Украине, чтобы подставить Европу

Мир

Главным приоритетом политики президента США Джо Байдена является его личная конфронтация с российским лидером Владимиром Путиным. Сейчас перед Вашингтоном стоит одна задача: смена режима в России. Об этом заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, комментируя Pravda.Ru мнение профессора политологии Джона Миршаймера.

Эксперт Васильев: США разжигают конфликт на Украине, чтобы подставить Европу

Эксперт считает, что администрация Байдена намерена и дальше разжигать украинский конфликт и провоцировать Россию до этапов промежуточных выборов в США.

"Эта идея разорванности в клочья российской экономики может быть распространена и наш политический строй. Разорвать не получится, а дестабилизировать внутреннюю ситуацию, как считают американцы, можно", — отметил собеседник Pravda.Ru.

Васильев не исключает, что Вашингтон будет усиливать провокационные моменты, в том числе и нагнетать обстановку вокруг Запорожской АЭС, подталкивая Киев к грани техногенной катастрофы.

"До тех пор пока Байден будет находиться в Белом доме, тупая провокационная политика будет продолжена. И никакие расчёты, никакие прагматические соображения не смогут изменить его зацикленную позицию", — заявил Васильев.

Политолог убеждён, что в случае усугубления ситуации на Украине прежде всего пострадают европейские страны, и этот факт отвечает американским интересам. Одна из стратегических целей США — "опустить" Европу в ходе украинского кризиса, считает Васильев. 

Ранее профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что США могут вмешаться в конфликт на Украине, если спецоперация продолжится больше года.

"Вашингтон может и не принимать непосредственного участия в боевых действиях, но он глубоко в это вовлечён. И теперь он находится всего в нескольких шагах от того, чтобы его собственные солдаты нажимали на спусковые крючки, а собственные пилоты нажимали на кнопки", — заявил профессор. 

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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