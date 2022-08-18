Зеленский сообщил о согласовании параметров возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что обсудил с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем во Львове детали вероятного визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

"Президент и генсек ООН согласовали параметры возможной миссии МАГАТЭ на станцию", — подчеркнули представители офиса руководителя страны.

Как отметил глава Украины, эксперты агентства должны прибыть на АЭС "легальным путём", то есть не через территорию, которую контролируют Вооружённые силы Российской Федерации. По словам Зеленского, ООН должна взять ответственность за безопасность объекта. Вместе с этим президент потребовал ограничить военным РФ доступ к станции.

Ранее советский ядерщик Владимир Кузнецов призвал не сравнивать Чернобыль с Запорожской АЭС. Как напомнил специалист, реактор этой станции защищён герметичной оболочкой.