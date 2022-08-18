Доктор технических наук, профессор, начальник инспекции по надзору за ядерной радиационной безопасностью объектов атомной энергетики Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов заявил, что сравнивать Чернобыль с Запорожской АЭС нельзя.
По словам Кузнецова, при поражении Запорожской АЭС (ЗАЭС) возможна экологическая катастрофа, но последствия не будут такими как при Чернобыле. Он отметил, что у Чернобыльской и Запорожской АЭС разные типы реакторной установки, разные возможные радиоактивные выходы в окружающую среду, а из общего у них только мощность.
"Если говорить о глобальных последствиях, надо понимать, что в Чернобыле было порядка 200 тонн ядерного топлива. В ЗАЭС реактор другого типа. Общего у них — только мощность", — сказал эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Также Кузнецов отметил, что реактор Чернобыльской АЭС находился под открытым небом, когда как реактор Запорожской АЭС надежно защищён герметичной оболочкой.
При этом не стоит легко относиться к рискам экологической катастрофы. По словам Кузнецова, на ЗАЭС находится хранилище радиоактивного топлива.
"Это гигантская опасность, которая может быть, если хранилище будет подвергнуто ракетному обстрелу. Выход активности возможен", — отметил специалист.
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