Ядерщик Кузнецов: "Сравнивать Чернобыль с Запорожской АЭС нельзя"

Доктор технических наук, профессор, начальник инспекции по надзору за ядерной радиационной безопасностью объектов атомной энергетики Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов заявил, что сравнивать Чернобыль с Запорожской АЭС нельзя.

По словам Кузнецова, при поражении Запорожской АЭС (ЗАЭС) возможна экологическая катастрофа, но последствия не будут такими как при Чернобыле. Он отметил, что у Чернобыльской и Запорожской АЭС разные типы реакторной установки, разные возможные радиоактивные выходы в окружающую среду, а из общего у них только мощность.

"Если говорить о глобальных последствиях, надо понимать, что в Чернобыле было порядка 200 тонн ядерного топлива. В ЗАЭС реактор другого типа. Общего у них — только мощность", — сказал эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

Также Кузнецов отметил, что реактор Чернобыльской АЭС находился под открытым небом, когда как реактор Запорожской АЭС надежно защищён герметичной оболочкой.

При этом не стоит легко относиться к рискам экологической катастрофы. По словам Кузнецова, на ЗАЭС находится хранилище радиоактивного топлива.

"Это гигантская опасность, которая может быть, если хранилище будет подвергнуто ракетному обстрелу. Выход активности возможен", — отметил специалист.