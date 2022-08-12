США не признают результаты референдума о присоединении Донбасса к России и ответят антироссийскими санкциями, заявил высокопоставленный чиновник из Белого дома.
По словам чиновника, вхождение частей Украины в состав РФ нарушило бы устав Организации Объединённых Наций.
"Мы ответим быстро и жестко", — пообещал чиновник, подразумевая введение антироссийских санкций.
По его словам, американской разведке известно, что Москва собирается провести референдумы о присоединении к РФ в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках.
Источник выразил уверенность, что Россия планирует сфальсифицировать результаты голосования, поскольку на самом деле украинцы не хотят присоединяться к РФ.
"Любые заявления о том, что они хотят присоединиться, это не правда. Любые устроенные РФ референдумы не будут справедливыми и честными", — подчеркнул чиновник.
Он добавил, что действия России осложнят возможность дипломатического разрешения украинского кризиса.
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