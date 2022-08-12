Белый дом: США не признают присоединения Донбасса к России

США не признают результаты референдума о присоединении Донбасса к России и ответят антироссийскими санкциями, заявил высокопоставленный чиновник из Белого дома.

По словам чиновника, вхождение частей Украины в состав РФ нарушило бы устав Организации Объединённых Наций.

"Мы ответим быстро и жестко", — пообещал чиновник, подразумевая введение антироссийских санкций.

По его словам, американской разведке известно, что Москва собирается провести референдумы о присоединении к РФ в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

Источник выразил уверенность, что Россия планирует сфальсифицировать результаты голосования, поскольку на самом деле украинцы не хотят присоединяться к РФ.

"Любые заявления о том, что они хотят присоединиться, это не правда. Любые устроенные РФ референдумы не будут справедливыми и честными", — подчеркнул чиновник.

Он добавил, что действия России осложнят возможность дипломатического разрешения украинского кризиса.