Балицкий: Запорожье хочет провести референдум 11 сентября

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что регион хотел бы провести референдум по вхождению в состав России в российский единый день голосования 11 сентября, однако существует много факторов, способных повлиять на ход событий.

"Если сейчас Украина начнет нас шантажировать ядерным реактором? Взгляните на карту: от Никополя, от Марганца до АЭС расстояние лишь 7 км — через воду. А Украина теоретически может каждый день "лепить" в станцию минометами, разбивая ее и создавая на этой территории огромное пятно заражения", — приводит его слова "Известия".

Глава администрации пояснил, что на данный момент рассматривается очный формат голосования. Тем гражданам, которые сами не смогут прийти на участок, будут разносить урны по домам.

Однако Балицкий отметил, что гарантировать безопасность населения и региона, потому что, если Киев поймёт, что Запорожье для него потеряно окончательно, могут устроить ужасную историю с атомной станцией.

"Они вполне могут обойтись без взрыва, повредив хранилище. Так, ядерного взрыва не произойдет, но может случиться выброс остатков этого хранилища, а это тысячи тонн. Украина — это обезьяна с гранатой, они могут в любую сторону бросить сейчас что хочешь, всё, что им подарят европейцы", — заключил он.