Пекин объявил ограничительные меры в отношении замглавы Минтранспорта Литвы Агне Вайчюкявичюте. Причиной послужила её рабочая поездка в Тайбэй.
"Вайчюкявичюте посетила Тайвань, поправ этим принцип "единого Китая", — написали на официальном сайте внешнеполитического ведомства.
Вместе с этим власти КНР обвинили чиновницу в нарушении суверенитета чужой страны и вмешательстве в её внутренние дела. Пекин не только ввёл санкции против литовского политика, но и прекратил партнёрство с республикой в сфере транспорта.
Ранее журналисты Global Times предупредили, что китайские власти нанесут экономический удар по Вильнюсу за "игры с огнём" на Тайване.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Активность российских подлодок возросла после начала СВО на украинской территории, особенно в Северном море, заявили британские журналисты.