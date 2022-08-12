Китай ввёл санкции против замминистра транспорта Литвы после визита на Тайвань

Пекин объявил ограничительные меры в отношении замглавы Минтранспорта Литвы Агне Вайчюкявичюте. Причиной послужила её рабочая поездка в Тайбэй.

"Вайчюкявичюте посетила Тайвань, поправ этим принцип "единого Китая", — написали на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Вместе с этим власти КНР обвинили чиновницу в нарушении суверенитета чужой страны и вмешательстве в её внутренние дела. Пекин не только ввёл санкции против литовского политика, но и прекратил партнёрство с республикой в сфере транспорта.

Ранее журналисты Global Times предупредили, что китайские власти нанесут экономический удар по Вильнюсу за "игры с огнём" на Тайване.