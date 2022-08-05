Представители МИД Китая сообщили, что Пекин объявит ограничительные меры в отношении спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и её родственников. Причиной послужила провокационная рабочая поездка политика в Тайбэй, отметили дипломаты.
"Пелоси осуществила жёсткое вмешательство во внутреннюю политику Китая, нанесла серьёзный ущерб суверенитету", — написали на официальном сайте внешнеполитического ведомства.
Вместе с этим Пекин обвинил чиновницу в дестабилизации обстановки на территории региона, нарушении принципа "одного Китая". Также в МИД подчеркнули, что законы республики позволяют властям ввести санкции против Пелоси и её семьи.
Ранее журналисты DPA заявили, что вслед за американским политиком на Тайвань отправятся немецкие депутаты. Предположительно, их визит состоится в конце октября.
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