Global Times: Литве грозят серьёзные последствия за "игры с огнём" на Тайване

Литовское правительство может ощутить серьёзные последствия из-за запланированной поездки на Тайвань, заявили китайские аналитики. По их мнению, Литва пошла по пути поддержки "тайваньских сепаратистов" и "играет с огнём".

Как считают аналитики, литовская делегация вызовет хотя и меньший резонанс, чем визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на полуостров, но инцидент не останется без внимания.

"Контрмеры Китая направлены на защиту его законных интересов от провокаций Литвы и будут осуществляться строго в соответствии с положениями", — заявили аналитики Global Times. — Власти Китая на прошлой неделе объявили об экономическом наказании против "тайваньских сепаратистов". Если некоторые литовские политики и предприятия решат встать бок о бок с "тайваньскими сепаратистами", их ожидает та же участь".

Ранее в Литве поддержали США в контексте визита Пелоси на полуостров и заявили, она "раскрыла дверь в Тайвань намного шире", через которую должны пройти "другие государства".