Украина стала самой вооружённой страной на европейском континенте, однако значительная часть техники уходит на чёрный рынок. Теперь США предлагают Европе закупать американское оружие, чтобы пополнить запасы техники, которая отправилась в Киев. Об этом заявил сербский эксперт Слободан Самарджия.
Он отметил, что если сейчас среди европейских стран начнётся конфликт, подобный украинскому, то армии будут фактически безоружны.
"Всем заправляет НАТО, а точнее американцы. Единственная задача европейцев — блуждать по обозначенным полям боёв, убивать и быть убитыми. С переменным успехом", — заявил Самарджия.
Теперь страны Североатлантического альянса должны направлять собственные вооружения украинской армии безвозмездно и приобретать новое оружие у США для собственных нужд. Несмотря на то что Украина не является членом НАТО, Европа была вынуждена выполнить приказ Вашингтона, отметил эксперт.
"Сейчас миру запрещено об этом думать, но вопрос в том, что будет твориться, когда боевые действия наконец прекратятся и останутся десятки тысяч украинцев, вооружённые до зубов и озлобленные?" — задаётся вопросом Самарджия в сербском издании "Политика".
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