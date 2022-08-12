"Политика": США успешно опустошили оружейные склады своих европейских союзников

Украина стала самой вооружённой страной на европейском континенте, однако значительная часть техники уходит на чёрный рынок. Теперь США предлагают Европе закупать американское оружие, чтобы пополнить запасы техники, которая отправилась в Киев. Об этом заявил сербский эксперт Слободан Самарджия.

Он отметил, что если сейчас среди европейских стран начнётся конфликт, подобный украинскому, то армии будут фактически безоружны.

"Всем заправляет НАТО, а точнее американцы. Единственная задача европейцев — блуждать по обозначенным полям боёв, убивать и быть убитыми. С переменным успехом", — заявил Самарджия.

Теперь страны Североатлантического альянса должны направлять собственные вооружения украинской армии безвозмездно и приобретать новое оружие у США для собственных нужд. Несмотря на то что Украина не является членом НАТО, Европа была вынуждена выполнить приказ Вашингтона, отметил эксперт.

"Сейчас миру запрещено об этом думать, но вопрос в том, что будет твориться, когда боевые действия наконец прекратятся и останутся десятки тысяч украинцев, вооружённые до зубов и озлобленные?" — задаётся вопросом Самарджия в сербском издании "Политика".