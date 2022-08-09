Пелоси: "испуганный хулиган" Си Цзиньпин находится в уязвимом положении

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сказала, что его члены не боятся ответа Пекина на её рабочую поездку в Тайбэй. По мнению американского политика, положение председателя Китая Си Цзиньпина является уязвимым.

"Он (лидер КНР. — Прим. ред.) ведёт себя как испуганный хулиган", — подчеркнула чиновница, слова которой приводит Bloomberg.

Вместе с этим Пелоси отметила, что Вашингтон не станет частью сообщников, которые выступают за изоляцию острова.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не ждёт о китайских властей радикальных действий по Тайваню.